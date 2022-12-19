Алексей Ягудин: сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья?

Бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на то, что хореограф Илья Авербух сравнил его с футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья? Надо быть проще, и тогда к тебе потянутся люди», — приводит слова Ягудина Sport24.

Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Он введён в Зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Лионель Месси выиграл чемпионат мира по футболу — 2022 в составе сборной Аргентины. В финальной игре его команда обыграла сборную Франции в серии послематчевых пенальти.