Алексей Ягудин: сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья?
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Бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на то, что хореограф Илья Авербух сравнил его с футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси.
«Сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья? Надо быть проще, и тогда к тебе потянутся люди», — приводит слова Ягудина Sport24.
Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Он введён в Зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
Лионель Месси выиграл чемпионат мира по футболу — 2022 в составе сборной Аргентины. В финальной игре его команда обыграла сборную Франции в серии послематчевых пенальти.
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