Авербух: Валиева — главный фаворит чемпионата России, однозначно
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Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.
«Валиева — фаворит? Однозначно да. Естественно, я очень симпатизирую Лизе Туктамышевой, мы с ней работали, и она катает мою программу, я очень хочу, чтобы она откаталась чисто. В этом сезоне о себе заставили говорить и много юных фигуристок, которые также будут высоко оцениваться. Но если Камила будет чисто выступать, то по соотношению качества элементов и тому, как она катается, она главный фаворит», — приводит слова Авербуха Sport24.
16-летняя Камила Валиева является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы. Чемпионат России по фигурному катанию начнётся 22 декабря, а завершится 24 декабря.
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