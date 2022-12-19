Энберт — о премии ISU: рад за Щербакову, но расстроен, что нет других наших спортсменов

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт высказался о списке номинантов на премию ISU.
— Недавно огласили номинантов на премию ISU, и из россиян там только Анна Щербакова. Как относиться к тому, что всего один номинант из России?
— Не знаю, кто выбирает номинантов. Если какое-то предвзятое отношение к российским спортсменам — допустим, не хотели видеть российских спортсменов по каким-то причинам — то почему там Анна есть? Если это отношение непредвзято, действительно выбирали честно, по спортивному принципу — почему там нет Кондратюка, Мишиной и Галлямова, Тарасовой и Морозова, Синициной и Кацалапова? Непонятно. Как будто включили одного спортсмена из России — ну вот, мы ко всем относимся хорошо. Но это не так.
Анна сто процентов заслужила все номинации, все призы, потому что и в катании на Олимпийских играх, и по ходу сезона всё было прекрасно. Думаю, что она победит в любом конкурсе, в котором будет номинирована. Очень рад за Анну, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые действительно достойны номинации, международного признания в разных областях. Чувствуется, что как-то странно принимали решение. Но за Анну очень рад, надеюсь, что она победит», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Александром Энбертом выйдет на «Чемпионате» завтра, 20 декабря, в 8:00 мск.
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