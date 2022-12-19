Энберт оценил попытки четверных элементов Бойковой/Козловского и Тарасовой/Морозова

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт высказался о попытках исполнить четверные элементы российскими парами.

«Считаю, что фигурное катание движется вперёд, как бы это ни было опасно. Многие пары получали серьёзные травмы на четверных выбросах, включая нас с Натальей Забияко, и сейчас, конечно, немножко сердце ёкает, когда смотрю на попытки четверных выбросов. Но прогресс не остановить. Конечно, это нужно регулировать в плане каких-то правил, чтобы спортсмены были полностью уверены, что они могут это исполнить, и только тогда шли на этот элемент, а не рисковали зря.

Сейчас, в принципе, что-то похожее существует, потому что вы перечислили пары, которые сделали четверной выброс и четверной подкрут, — а в итоге победила пара, которая сделала прекрасную тройную подкрутку и прекрасные тройные лутцы. И те и те поступили правильно. Мишина и Галлямов — потому что не были уверены и спокойно сделали тройные, а Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский — потому что двигают фигурное катание вперёд. У пар есть выбор — сделать хороший тройной или рискнуть и сделать четверной, причём, если четверной не готов, ты проиграешь тем, кто сделал хороший тройной. Так что было интересно.

Ребята — молодцы, что пробуют и двигают парное катание вперёд. Но главное, чтобы аккуратно, без травм, не было попытки ради попытки. Четверная подкрутка выглядит побезопаснее, а к выбросу нужно подходить с осторожностью», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Александром Энбертом выйдет на «Чемпионате» завтра, 20 декабря, в 8:00 мск.