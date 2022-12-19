Чикмарёва/Янченков и Щербакова/Гончаров выиграли золото Российско-китайских игр

Сегодня, 19 декабря, проходили соревнования по фигурному катанию в рамках Российско-китайских молодёжных игр. Дуэт Анна Щербакова/Егор Гончаров одержал победу в танцах на льду, а Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков победили в парном катании.

Щербакова и Гончаров набрали 163,30 балла. Дуэт Анна Коломенская/Артём Фролов набрал 160,47 балла. Они завоевали серебро. В парном катании дуэт Екатерина Чимкарёва/Матвей Янченков набрал 175,79 балла, а ставшие вторыми Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 165,95 балла. В обоих соревнованиях китайские спортсмены не участвовали в финальной части.

Третьи Российско-китайские молодёжные зимние игры проходят в Китае. Ранее 2022 и 2023 годы были объявлены Годами сотрудничества России и Китая в области физкультуры и спорта.