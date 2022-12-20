Александр Энберт: Трусовой нужно время, чтобы немного перестроиться

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире, российский фигурист Александр Энберт оценил шансы Александры Трусовой подойти к чемпионату России – 2023 в оптимальной форме.

«Здесь то, что мы говорили про постолимпийский сезон — всё-таки спортсменам нужно дать время. Нужно понимать, что ребята выдали вообще все свои эмоции и силы, которые у них были, которые копились всю жизнь. Особенно Саша Трусова — все мы помним её эмоции после Олимпийских игр. Нужно немного прийти в себя, нужно заново настраиваться. У неё смена тренера — это всё равно новые методики, новые техники прыжков и так далее. Много вещей, которые ей нужно было настроить в начале этого сезона и для себя как-то осознать, подготовить. Так что не знаю, честно.

Конечно, мы привыкли видеть другую Сашу — прошлыми сезонами она нас приучила к тому, что всегда является фаворитом по сложности контента. Я говорю как зритель, а не как специалист фигурного катания — конечно, мы ждём этого от неё. Но как специалист я понимаю, что в нынешнем сезоне это сделать практически невозможно, потому что слишком много факторов, которые сложились таким образом. Саше нужно время, чтобы немного перестроиться. Не буду как-то загадывать, успеет она настроить свою идеальную форму или нет, просто хочу именно Саше пожелать удачи и скорейшего обретения баланса: и эмоционального, и технического», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.