Фролова — о серии тяжёлых травм: не была готова заканчивать карьеру

Российская фигуристка Анна Фролова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала, как переживала серию стрессовых переломов, из-за которых ей пришлось пропустить весь прошлый год.

«Опустились ли руки? Когда очень сильно заболела нога, я поняла, что даже оттолкнуться не могу – только через дикую боль. Сразу позвонила Сергею Дмитриевичу (Давыдову, тренеру — прим. «Чемпионата»), и меня решили снимать. Потом с остальными тренерами тоже поговорила. Все пытались донести мне, что надо сходить к врачу, посмотреть, обследоваться.

То есть со стороны тренеров не было такого, мол, всё, заканчивай. Они со спокойствием отнеслись к этому, без резких решений и слов. Но поскольку у меня это было что-то в духе «ну вот опять», то я ничего этого не слушала и не воспринимала. Позвонила маме и сказала: «Всё. Я, наверное, больше не смогу».

Была ли готова закончить карьеру? Не была. И не хотела заканчивать. Думаю, из-за отчаяния это единственное, что я могла сказать и решить тогда. Потому что готовились же, билеты уже купили – и в последний момент это происходит. Ещё так получилось, что мама в тот момент была в другой стране. Я сказала, что в Питер не еду, не смогла, снова нога болит. И она, конечно, тоже не знала, что с этим делать.

Следующие пару дней шли тяжёлые размышления. Я сидела дома, пыталась как-то смириться с мыслью, что, возможно, придётся закончить. Затем приехала мама, и мы решили съездить к врачу. Там у меня обнаружили это сухожилие, сказали, сколько сидеть (без тренировок), какие процедуры посещать.

Мы, естественно, на них ездили. Но, если честно, с моей стороны это сопровождалось каким-то недоверием к происходящему», — рассказала Фролова в интервью «РИА Новости Спорт».