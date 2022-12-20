Щербакова выступит в роли ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале, сообщает «Комсомольская правда».

По сведениям источника, ей составят компанию телеведущие Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие российские знаменитости.

Новогоднее шоу на Первом канале начнётся 31 декабря в 22:22 по московскому времени и завершится ночью 1 января.

В этом году спортсменка поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Она учится заочно. 18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. При этом осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.