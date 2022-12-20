Фигуристка Алина Горбачёва: хочу стать самой сильной в России

15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о соперничестве с Елизаветой Туктамышевой и Софьей Муравьёвой на этапе Гран-при России, который проходил в Перми. Там Горбачёва впервые в карьере стала бронзовым призёром соревнований среди взрослых.

«Так как это взрослый турнир, то всё ощущается немного по-другому. Но нет такого, что испытываешь какие-то другие эмоции от того, что стоишь с кем-то на пьедестале. В целом приятно стоять на пьедестале, особенно если понимаешь, что сделал всё, что смог. Но на эти эмоции никак не влияют люди, которые стоят рядом с тобой.

В тот момент я была счастлива. Я в первую очередь была рада тому, что смогла собраться в произвольной программе и откатать её почти безошибочно, смогла перебороть себя. После выступления было желание занять призовое место. Я была довольна собой.

Я на соревнованиях полностью сконцентрирована на себе, не отвлекаюсь на то, с кем катаюсь, соревнуюсь. Мне просто важно сделать свою работу, в первую очередь для себя. На одном льду с Валиевой, Туктамышевой и остальными. Ну, круто, но я стараюсь не придавать этому большое значение. Для меня это стимул, чтобы становиться ещё лучше, развиваться. Я хочу стать самой сильной в России, и высокая конкуренция может в этом помочь. Это точно не давит на меня», — приводит слова Горбачёвой Metaratings.