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Алина Горбачёва: моя главная цель — выиграть Олимпиаду. А после есть два варианта

Алина Горбачёва: моя главная цель — выиграть Олимпиаду. А после есть два варианта
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Бронзовый призёр этапа Гран-при России в Перми 15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала о своей главной цели в спорте, а также предположила, чем будет заниматься после её достижения.

«Моя главная цель — выиграть Олимпиаду. Это моя мечта. А после есть два варианта развития событий, мне они оба нравятся. Либо хочу стать постановщиком программ. Я с детства очень подвижная, люблю танцевать. До сих пор могу просто включить музыку и немного подвигаться под неё. Иногда это очень сильно помогает отвлечься. Хочется погрузиться в себя, породниться со своим телом. Мне очень нравятся занятия по джаз-классу, они у нас проходят два раза в неделю с Алексеем Железняковым. Когда я сама танцую, меньше зажимаюсь. А на тренировках, стараясь всё сделать правильно, сковываюсь. Поэтому пока даже не знаю, насколько для меня удачная идея попробовать себя в хореографии, в постановке программ.

Второе направление, в котором мне хотелось бы себя попробовать, ветеринарное. Я бы хотела открыть свою ветеринарную клинику, чтобы помогать животным», — приводит слова Горбачёвой Metaratings.

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