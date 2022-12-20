Алексей Горшков высказался о возможной смене спортивного гражданства фигуристами

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков высказался о возможной смене спортивного гражданства спортсменами.

Аннабель Морозов, до сезона-2022/2023 тренировавшаяся у Горшкова с Андреем Багиным, может отправиться на поиски партнёра во Францию и, соответственно, выступать за эту страну.

«Допускаю ли, что кто-то из моих спортсменов может захотеть уехать? Конечно. Тем более сейчас переходы сильно упростились. Если есть паспорт, разрешение сменить спортивное гражданство возможно получить за два месяца. Понятно, что об этом не принято говорить, но я как тренер просто обязан держать в голове все возможные варианты.

Просто сейчас, как мне кажется, нужно думать о том, чтобы фигуристы оставались максимально активными и заряженными на работу, а не о чём-то другом», — приводит слова Горшкова RT.