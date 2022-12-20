Ирина Роднина предположила, когда российских спортсменов допустят до международных стартов

Депутат Госдумы РФ трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина предположила, когда российские спортсмены вновь смогут выступать на международных соревнованиях.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

«Моё мнение: в 2023 году мы не будем выступать в Европе, только какие-то отдельные федерации нас допустят. А что касается 2024 года — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально. Любой федерацией руководят личности, очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».