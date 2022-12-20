Ирина Роднина предположила, когда российских спортсменов допустят до международных стартов
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Депутат Госдумы РФ трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина предположила, когда российские спортсмены вновь смогут выступать на международных соревнованиях.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.
«Моё мнение: в 2023 году мы не будем выступать в Европе, только какие-то отдельные федерации нас допустят. А что касается 2024 года — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально. Любой федерацией руководят личности, очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».
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