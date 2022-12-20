«Камиле могут бросить вызов». Гончаренко — о шансах Валиевой защитить титул на ЧР

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко предположила, смогут ли соперницы помешать Камиле Валиевой защитить титул чемпионки страны в женском одиночном катании.

В сезоне-2022/2023 Валиева одержала победы на первом и третьем этапах Гран-при России. Чемпионат страны пройдёт 22–24 декабря в Красноярске.

«Думаю, вызов Камиле могут бросить, есть претендентки. Они не только могут, но и будут очень хотеть и стремиться это сделать — дорогого стоит посоревноваться с Камилой. Но, если Камила будет безошибочна, это будет очень сложно сделать.

У всех есть подъёмы и спады в течение сезона, это обусловлено особенностями организма, биоритмами — кто-то в начале сезона дерзает, а потом устаёт, кто-то, наоборот, поздно раскачивается и втягивается в сезон. Бороться с Камилой будет сложно, но девочки будут стараться — мы видели у Лизы Туктамышевой два тройных акселя стабильных, тройные аксели прыгает Соня Муравьева, Софья Самоделкина, думаю, тоже будет вставлять в программы тройной аксель и не только, Соня Акатьева будет делать тройной аксель, [четверной] тулуп, возможно, мы увидим [четверной] сальхов, у Аделии Петросян мы видели тоже тройной аксель в наличии, но сложно прогнозировать, в каком состоянии она будет после травмы. Безусловно, борьба будет очень яркой», — приводит слова Гончаренко ТАСС.