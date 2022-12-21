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«На международных стартах наши спортсмены боролись сами с собой». Леонова — об отстранении

«На международных стартах наши спортсмены боролись сами с собой». Леонова — об отстранении
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Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Леонова не считает, что российские фигуристы много потеряли в плане конкуренции из-за отстранения от международных турниров.

«Считаю, у нас и так очень высокая конкуренция в России. И когда наши спортсмены выступали на международных стартах, они боролись сами с собой, друг с другом. Российский уровень катания сейчас намного выше, чем мировой.

Не знаю, что теряют иностранные спортсмены. Может быть, они радуются. Наверняка им интересно будет посмотреть чемпионат России. Думаю, они за всеми нашими стартами следят, за этапами Гран-при тоже следили», — сказала Леонова в интервью изданию «Газета.Ru».

Напомним, российские фигуристы, как и большинство других спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.

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