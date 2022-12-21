Вайцеховская — о Щербаковой: невозможно жалеть человека, который до такой степени счастлив

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская назвала одно из главных отличий Анны Щербаковой от других российских фигуристок.
Напомним, осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а вчера стало известно, что она выступит в аналогичной роли на шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.
«По итогу вчерашнего спортивного форума подумала о том, что его ведущая и по совместительству лучшая спортсменка Олимпиады-2022 Аня Щербакова уникальна даже в своей послеспортивной ипостаси.
Она, в отличие от всех своих предшественниц (начиная с 2014-го) не делает попыток убедить болельщиков, что вернётся в спорт. Она не пытается декларировать собственную готовность «вот-вот» приступить к привычным тренировкам. Она, наконец, не скрывает того, что ей очень нравится её нынешняя жизнь и нынешние поистине безграничные возможности развиваться в любом направлении. Словом, Щербакова ведёт себя абсолютно естественно, как и должен вести себя человек, добившийся главных титулов.
А главное — у Ани и близко нет ощущения, испепелявшего в своё время Алину Загитову (да и Медведеву с Сотниковой и Липницкой), что она кому-то что-то должна. Например — вернуться во что бы то ни стало.
Полагаю, что именно поэтому у нас нет ощущения потери или желания пожалеть спортсменку. Невозможно жалеть человека, который до такой степени счастлив. Удачи, Аня!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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