Коган озвучил принцип, по которому отбирались фигуристы на чемпионат России

Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, по какому принципу отбирались фигуристы на чемпионат России, который пройдёт с 22 по 25 декабря в Красноярске.

«В январе пройдёт Кубок Первого канала, затем финал Гран-при и ещё один турнир — чемпионат по шоу-программам. На чемпионат России отбирались спортсмены по результатам шести этапов Гран-при. Все спортсмены отобрались по двум этапам Гран-при. Исключение — Аделия Петросян, которая получила травму, хотя по количеству очков даже на одном этапе смогла отобраться на чемпионат России», — передаёт слава Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.