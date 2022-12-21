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Коган — о возвращении россиян на международные турниры: не люблю гаданий на кофейной гуще

Коган — о возвращении россиян на международные турниры: не люблю гаданий на кофейной гуще
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Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о вероятности возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Как говорил Александр Георгиевич Горшков, не люблю гаданий на кофейной гуще. Вряд ли можно говорить о том, когда российские спортсмены смогут вернуться на международные старты.

Все рабочие контакты с международной федерацией мы поддерживаем, совместная работа продолжается. Наша федерация не была исключена из международной федерации на последнем конгрессе.

Мы поддерживаем контакты с другими федерациями, с большинством из них у нас нет противоречий», — передаёт слава Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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