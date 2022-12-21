Александр Коган высоко оценил прошедший чемпионат России по прыжкам

Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о прошедшем чемпионате России по прыжкам.
«С достаточно большим успехом прошёл чемпионат России по прыжкам. Были замечания к его организации, но мы их исправим. Главное, что этот турнир востребован. Мы получили достаточно большое количество отзывов от зарубежных коллег с мнением – почему это не может быть ещё одной олимпийской медалью?» — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Чемпионом в мужских соревнованиях стал Григорий Фёдоров, а в женских — Камила Валиева. В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
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