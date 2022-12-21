Чайковская — о ЧР: фигуристы приехали сюда не за деньгами, а показать свои умения

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская ожидает высокий уровень конкуренции на предстоящем чемпионате России, который пройдёт с 22 по 25 декабря в Красноярске.

«Перед федерацией стояла задача сохранить сборную — мы её сохранили и приумножили. Да, два-три человека из-за травм не принимают участия, но они всё равно в обойме.



Я говорила со спортсменами и тренерами — они сами говорят, что не было никакой дискриминации, что нас не пустили на международные старты. Они всё время в обойме, готовятся к одному старту, к другому. Здорово, что федерация нашла деньги в такое время. Хотя деньги для них — это не самое главное, когда они выступают на таком высоком уровне. Сюда тоже приехали не за деньгами, а показать свои умения, красоту и борьбу. Если спросите, кто выиграет в каких видах, я вам не отвечу, тут может быть всё, это соревнования. Хочу увидеть прекрасное фигурное катание», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.