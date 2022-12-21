Первый канал показал сюжет о постановке произвольной программы Валиевой об ОИ-2022
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Первый канал показал процесс работы тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза над произвольной программой Камилы Валиевой, посвящённой Олимпийским играм в Пекине.
На видео Валиева отрабатывает элементы программы под руководством обоих наставников. Произвольная Валиевой поставлена под музыку из фильма «Шоу Трумана». Примечательно, что в ней отражён момент, когда Валиева, закрывшись капюшоном, проходила через микст-зону журналистов на Олимпиаде в Пекине после того, как стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин.
В сезоне-2022/2023 Валиева одержала победы на первом и третьем этапах Гран-при России. Чемпионат страны пройдёт 22–24 декабря в Красноярске.
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