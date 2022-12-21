Ренат Лайшев: мужская пара в фигурном катании? Это от ущербности мастерства

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Слышал об этом. Смотря как к этому относиться. Можно и танцевать девочке с девочкой где-то там в Большом театре. Или мужчине с мужчиной. Но я против, чтобы это связывали с другими «делами». Не путать искусство с какими-то там… моментами, которые нам хотят навязать. Есть же в других видах спорта всякие групповые дисциплины, но там оценивается без дополнительной подоплёки.

У двух представителей мужского пола будет больше шансов, чем у классической пары мужчина-женщина? Это вообще отдельная медицинская тема. В этом плане, конечно, я считаю полнейшей глупостью грядущие изменения. Есть же генетика, и нельзя делать какой-то лошадиный спорт из женского фигурного катания. А то будут мужики какие-то выигрывать в женском одиночном катании. С этим можно далеко зайти. Пока человечество должно развиваться, как развивается. Всё это от ущербности мастерства. Вот не могут так выиграть, отрежут себе гениталии и будут гонять быстрее всех в условной лёгкой атлетике. Лишь бы только победить, понимаете?» — приводит слова Лайшева «Татар-информ».