Жеребьёвка выступления с короткой программой мужчин на чемпионате России в Красноярске

Прошла жеребьёвка мужской короткой программы в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря. Откроет прокаты 19-летний Артур Даниелян.

Артур Даниелян Глеб Лутфуллин Андрей Мозалёв Андрей Анисимов Евгений Семененко Владислав Катичев Александр Самарин Артём Ковалев Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Марк Кондратюк Матвей Ветлугин Роман Атояр Макар Игнатов Илья Яблоков Иван Попов

Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2018 российский фигурист Михаил Коляда снялся с чемпионата России из-за того, что он болел гриппом, который спровоцировал у него синусит. Фигурист продолжает лечение.

Действующим чемпионом России у мужчин является олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк.