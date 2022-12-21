Жеребьёвка выступления с короткой программой мужчин на чемпионате России в Красноярске
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Прошла жеребьёвка мужской короткой программы в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря. Откроет прокаты 19-летний Артур Даниелян.
- Артур Даниелян
- Глеб Лутфуллин
- Андрей Мозалёв
- Андрей Анисимов
- Евгений Семененко
- Владислав Катичев
- Александр Самарин
- Артём Ковалев
- Дмитрий Алиев
- Петр Гуменник
- Алексей Ерохов
- Марк Кондратюк
- Матвей Ветлугин
- Роман Атояр
- Макар Игнатов
- Илья Яблоков
- Иван Попов
Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2018 российский фигурист Михаил Коляда снялся с чемпионата России из-за того, что он болел гриппом, который спровоцировал у него синусит. Фигурист продолжает лечение.
Действующим чемпионом России у мужчин является олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк.
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