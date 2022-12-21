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Жеребьёвка выступления с короткой программой парников на чемпионате России в Красноярске

Жеребьёвка выступления с короткой программой парников на чемпионате России в Красноярске
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Состоялась жеребьёвка короткой программы пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря. Откроют прокаты Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

  1. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
  2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
  3. Варвара Черемных/Даниил Бутенко
  4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
  5. Виктория Васильева/Роман Запорожец
  6. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
  7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
  8. Дарья Бояринцева/Роман Плешков
  9. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
  10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов
  11. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
  12. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Александра Степанова и Иван Букин являются действующими чемпионами России. На данный момент фигуристы участвуют в шоу.

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Теги Фигурное катание •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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