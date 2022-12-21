Жеребьёвка выступления с короткой программой парников на чемпионате России в Красноярске
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Состоялась жеребьёвка короткой программы пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря. Откроют прокаты Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов
- Варвара Черемных/Даниил Бутенко
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
- Виктория Васильева/Роман Запорожец
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
- Дарья Бояринцева/Роман Плешков
- Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
- Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
Александра Степанова и Иван Букин являются действующими чемпионами России. На данный момент фигуристы участвуют в шоу.
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