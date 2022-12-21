Жеребьёвка выступления с короткой программой парников на чемпионате России в Красноярске

Состоялась жеребьёвка короткой программы пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря. Откроют прокаты Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов Анастасия Мишина/Александр Галлямов Варвара Черемных/Даниил Бутенко Наталья Хабибуллина/Илья Княжук Виктория Васильева/Роман Запорожец Елизавета Осокина/Артём Грицаенко Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Дарья Бояринцева/Роман Плешков Ясмина Кадырова/Валерий Колесов Евгения Тарасова/Владимир Морозов Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Александра Степанова и Иван Букин являются действующими чемпионами России. На данный момент фигуристы участвуют в шоу.