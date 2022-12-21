Состоялась жеребьёвка короткой программы женщин на чемпионате России в Красноярске

Состоялась жеребьёвка женской короткой программы в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске с 22 по 24 декабря.

Разминка 1.

1. Алина Горбачёва

2. Ксения Гущина

3. Камила Валиева

4. Виктория Нестерова

5. Софья Самоделкина

6. Софья Акатьева



Разминка 2.

7. Анна Фролова

8. Аделия Петросян

9. Анастасия Зинина

10. Александра Трусова

11. Виктория Федянина

12. Елизавета Туктамышева



Разминка 3.

13. София Захарова

14. Агнета Латушкина

15. Ксения Синицына

16. Вероника Яметова

17. Мария Парамонова

18. Софья Муравьёва

Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.