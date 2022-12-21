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У Трусовой не получился чистый четверной лутц на тренировке перед ЧР в Красноярске

У Трусовой не получился чистый четверной лутц на тренировке перед ЧР в Красноярске
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В Красноярске, где завтра, 22 декабря, начнётся соревновательная программа чемпионата России по фигурному катанию, прошла тренировка женщин.

Елизавета Туктамышева сделала прогон короткой программы, в которую включила сразу два каскада – тройной и двойной аксели, тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип, который сделала с помаркой.

Остальные фаворитки сделали прогон произвольной программы. У Александры Трусовой не задались четверные лутцы – при первом приземлении она коснулась рукой, вместо второго сделала «бабочку», ещё одна попытка (вне прогона) завершилась падением.

Отлично справилась с прокатом Софья Акатьева. Ей удались и четверной тулуп, и тройной аксель, и каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

Не хуже потренировалась и недавно восстановившаяся после травмы Аделия Петросян: четверной риттбергер, два четверных тулупа (один в каскаде), а вне прогона — две попытки тройного акселя, одна из них успешная.

Камила Валиева в прогоне произвольной программы пошла на два четверных тулупа, один из которых исполнила с небольшой помаркой на выезде.

Фигуристки начнут соревноваться в пятницу, 23 декабря, в 15:25 по московскому времени.

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