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В 10:00 стартуют соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

В 10:00 стартуют соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске
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Сегодня, 22 декабря, в 10:00 по московскому времени начнутся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы покажут ритм-танец.

Дуэты выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец

Разминка 1
1. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3. Влада Павленина/Александр Алексанян
4. Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Разминка 2
6. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10. Полина Усова/Михаил Антонов

Разминка 3
11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13. Софья Тютюнина/Андрей Багин
14. Александра Прокопец/Александр Васькович
15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

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