В 10:00 стартуют соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Сегодня, 22 декабря, в 10:00 по московскому времени начнутся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы покажут ритм-танец.



Дуэты выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцы на льду. Ритм-танец



Разминка 1

1. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

3. Влада Павленина/Александр Алексанян

4. Александра Кравченко/Александр Шустицкий

5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин



Разминка 2

6. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

9. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

10. Полина Усова/Михаил Антонов



Разминка 3

11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

13. Софья Тютюнина/Андрей Багин

14. Александра Прокопец/Александр Васькович

15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол



Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.