В 10:00 стартуют соревнования в танцах на льду на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Сегодня, 22 декабря, в 10:00 по московскому времени начнутся соревнования танцевальных дуэтов в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы покажут ритм-танец.
Дуэты выйдут на лёд в следующем порядке.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
Разминка 1
1. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3. Влада Павленина/Александр Алексанян
4. Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Разминка 2
6. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10. Полина Усова/Михаил Антонов
Разминка 3
11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13. Софья Тютюнина/Андрей Багин
14. Александра Прокопец/Александр Васькович
15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.
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