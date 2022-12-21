Лайшев — о деле Валиевой: нам сейчас до фонаря все решения и изыскания CAS и ВАДА

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что считает Камилу Валиеву фаворитом чемпионата России в женском одиночном катании, несмотря на продолжающееся расследование CAS.

«Я отдаю предпочтение Камиле Валиевой. Она прошла через такие испытания, что имеет полное право быть фаворитом любых соревнований.

Говорите, что Камилу ещё могут дисквалифицировать на четыре года? А нам сейчас до фонаря все решения и изыскания CAS и ВАДА. Сделают так сделают, нет так нет. Это всё от бессилия. Просто они понимают, что без России фигурного катания не существует. Без нас это уже не фигурное катание», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

Валиева является действующей чемпионкой России. Именно на национальном первенстве Камила сдала тот тест, который стал причиной скандала на Олимпиаде в Пекине и продолжающегося расследования.