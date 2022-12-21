«Она же татарка». Лайшев — о прогрессе Загитовой как телеведущей

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возросшем мастерстве олимпийской чемпионки Алины Загитовой как телеведущей проекта «Ледниковый период».

Несколько лет назад стала широко известна фраза Лайшева о немосковском говоре Загитовой. Между тем Алина третий год подряд была признана лучшей ведущей России, по мнению читателей «Комсомольской правды».

«Я хочу сказать, что она очень сильно прибавила. Она молодец и нравится мне как комментатор всё больше. Она очень способная и талантливая девчонка. Горжусь за неё как за свою, так сказать, соплеменницу. Она же тоже татарка», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

В текущем сезоне вместе с Загитовой и Алексеем Ягудиным «Ледниковый период» также вела олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.