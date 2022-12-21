Алина Загитова заинтриговала болельщиков необычным танцем под дождём. Видео
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале бэкстейдж необычных съёмок. Девушка, одетая в джинсы и тёмный балахон, стоя на коленях, танцует под дождём.
Видео заинтересовало поклонников фигуристки. В комментариях Загитову засыпали вопросами о новом, скорее всего, танцевальном проекте, для которого и проходила съёмка. Но Алина пока не отвечает, сохраняя интригу.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова объявила о приостановке карьеры в фигурном катании в декабре 2019 года. С тех пор она выступает только в различных ледовых шоу. Алина учится на факультете журналистики и работает ведущей и корреспондентом на телевидении.
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