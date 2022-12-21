«Люди не в клетке, не в тюрьме». Евгения Медведева — о смене спортивного гражданства

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами на фоне отстранения от международных турниров.
«Люди не в клетке, не в тюрьме. Они вольны делать всё, что хотят, если это в рамках закона. Менять гражданство – законно. Всё зависит от верности своим принципам. Меня очень долго осуждали за то, что я в какой-то период тренировалась в Канаде. При этом я по-прежнему представляла российский флаг. Но людям было абсолютно всё равно, это не мешало им называть меня предательницей. Сейчас конкретных жёстких случаев смены федерации сильными спортсменами, лидерами нашей сборной нет. В любом случае кто я такая, чтобы кого-то осуждать?» — приводит слова Медведевой Metro.
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