Евгения Медведева: люди смотрят фигурное катание и футбол, преследуя абсолютно разные цели

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о популярности фигурного катания в России по сравнению с футболом.

«Если вернуться на несколько лет назад, фигурное катание не было настолько популярным. Но зрители видят победы наших фигуристов, в основном девчонок, на международной арене и тоже хотят заниматься этим видом спорта. Хотя футбол у нас тоже очень любят. В сентябре я ходила на матч «Динамо» – «Зенит». Был полный стадион, 25 тысяч зрителей, и все кричали в унисон, поддерживая свою любимую команду. Вообще, люди смотрят фигурное катание и футбол, преследуя абсолютно разные цели. В первом случае можно даже не разбираться в технике – просто хочется восхититься красотой, эстетикой, сложностью элементов: «Как они вообще это делают, как прыгают?!» А футбол смотрят ради спортивного азарта – здесь прямое соперничество, команда на команду. Тут всё понятно: игроки бегают, пинают мяч. Если он закатился в ворота, значит, классно, ура, хей!» — приводит слова Медведевой Metro.