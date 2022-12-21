Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева высказалась об однополых парах в фигурном катании

Евгения Медведева высказалась об однополых парах в фигурном катании
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась об однополых парах в фигурном катании.

Недавно Канада изменила внутренние правила. Чтобы кататься в паре и танцевальном дуэте в Стране кленового листа, не обязательно быть мужчиной и женщиной. Теперь в пару объединяются два фигуриста без указания гендерной принадлежности.

«Что касается Канады… Как бы выразиться, чтобы меня не закидали камнями? (Улыбается.) Каждая страна, каждый человек изощряется в меру своей смелости, раскованности. Люди абсолютно разные. Мы привыкли спортивную пару видеть так: маленькая девочка, большой мужчина. Но если такой новый вид фигурного катания имеет место, то почему бы нет? Просто интересно, что из этого получится. Мне кажется, там парни такое могут вытворять! Поэтому давайте так: поживём – увидим. Пока турниров в таком формате не проводили», — приводит слова Медведевой Metro.

Новость по теме
В Канаде в спортивных парах и танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022