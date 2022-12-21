Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась об однополых парах в фигурном катании.

Недавно Канада изменила внутренние правила. Чтобы кататься в паре и танцевальном дуэте в Стране кленового листа, не обязательно быть мужчиной и женщиной. Теперь в пару объединяются два фигуриста без указания гендерной принадлежности.

«Что касается Канады… Как бы выразиться, чтобы меня не закидали камнями? (Улыбается.) Каждая страна, каждый человек изощряется в меру своей смелости, раскованности. Люди абсолютно разные. Мы привыкли спортивную пару видеть так: маленькая девочка, большой мужчина. Но если такой новый вид фигурного катания имеет место, то почему бы нет? Просто интересно, что из этого получится. Мне кажется, там парни такое могут вытворять! Поэтому давайте так: поживём – увидим. Пока турниров в таком формате не проводили», — приводит слова Медведевой Metro.