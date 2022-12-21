«Есть стимул и шанс у молодых пар». Инна Гончаренко — о конкуренции в танцах на льду на ЧР

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате страны по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 22 по 24 декабря.

Танцы на льду – единственный вид, в котором в России точно будет новый чемпион. Лидеры этого вида Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также действующие победители Александра Степанова и Иван Букин пропускают сезон по разным причинам.

«В танцах всегда бывает некая предсказуемость — некая очередь при выходе в лидеры, а потом есть лидер на сезон, которому все отдают пальму первенства. Но элемент соревнований нельзя исключать — какая-то пара распалась, ещё одна приехать не может. Есть стимул и шанс у молодых пар.

Мне очень нравятся [Василиса] Кагановская и [Валерий] Ангелопол, интересная пара, оригинальная, но мне кажется, им нужно опыта поднабраться, посмотрим, в какой форме они подошли к этому старту. Ребята, конечно, с большим потенциалом, они дерзают, идут ва-банк», — приводит слова Гончаренко ТАСС.