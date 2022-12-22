Чемпионат России по фигурному катанию — 2023: участники и порядок выступлений

С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. Откроют соревнования танцевальные дуэты, которые в 10:00 по московскому времени покажут ритм-танец. Сильнейшие пары прошлых лет по разным причинам пропускают сезон, поэтому в танцах на льду в России будет новый чемпион. Одни из главных претендентов на титул Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат первую разминку. Но наиболее интересной в результате жеребьёвки получилась заключительная разминка.
Танцы на льду, ритм-танец
Разминка 3
11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13. Софья Тютюнина/Андрей Багин
14. Александра Прокопец/Александр Васькович
15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
После завершения ритм-танца на лёд выйдут представители мужского одиночного катания. Соревнования мужчин в короткой программе начнутся в 12:30 мск. Фавориты сосредоточены в основном в первых двух разминках. Из третьей выделим только Макара Игнатова под 15-м стартовым номером.
Мужчины, короткая программа
Разминка 1
1. Артур Даниелян
2. Глеб Лутфуллин
3. Андрей Мозалёв
4. Андрей Анисимов
5. Евгений Семененко
6. Владислав Катичев
Разминка 2
7. Александр Самарин
8. Артём Ковалев
9. Дмитрий Алиев
10. Петр Гуменник
11. Алексей Ерохов
12. Марк Кондратюк
Завершат первый соревновательный день спортивные пары, которые начнут показывать короткие программы в 16:00 мск. Действующие чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили второй стартовый номер. Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выйдут на лёд во второй разминке, а серебряные призёры Игр-2022 Евгения Тарасова/Владимир Морозов – в третьей.
Короткая программа в женском одиночном катании пройдёт во второй соревновательный день — сразу после определения победителей в танцах на льду и у мужчин. Женщины вступят в борьбу 23 декабря в 15:25 мск. За исключением Софьи Муравьёвой, у которой последний, 18-й, стартовый номер, все сильнейшие выступят в первых двух разминках.
Женщины, короткая программа
Разминка 1
1. Алина Горбачёва
2. Ксения Гущина
3. Камила Валиева
4. Виктория Нестерова
5. Софья Самоделкина
6. Софья Акатьева
Разминка 2
7. Анна Фролова
8. Аделия Петросян
9. Анастасия Зинина
10. Александра Трусова
11. Виктория Федянина
12. Елизавета Туктамышева
- 22 декабря 2022
-
00:36
-
00:07
- 21 декабря 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:50
-
22:25
-
22:01
-
21:52
-
20:36
-
19:13
-
19:05
-
18:21
-
18:06
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
16:42
-
16:23
-
16:16
-
16:13
-
16:06
-
15:52
-
15:30
-
14:55
-
13:00
-
11:51
-
11:33
-
11:29
-
11:28
-
11:21
-
09:15
-
00:36
-
00:15
- 20 декабря 2022
-
23:48
-
22:55