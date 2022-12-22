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Чемпионат России по фигурному катанию — 2022/2023: участники и порядок выступлений

Чемпионат России по фигурному катанию — 2023: участники и порядок выступлений
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С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. Откроют соревнования танцевальные дуэты, которые в 10:00 по московскому времени покажут ритм-танец. Сильнейшие пары прошлых лет по разным причинам пропускают сезон, поэтому в танцах на льду в России будет новый чемпион. Одни из главных претендентов на титул Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат первую разминку. Но наиболее интересной в результате жеребьёвки получилась заключительная разминка.

Танцы на льду, ритм-танец
Разминка 3

11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13. Софья Тютюнина/Андрей Багин
14. Александра Прокопец/Александр Васькович
15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

После завершения ритм-танца на лёд выйдут представители мужского одиночного катания. Соревнования мужчин в короткой программе начнутся в 12:30 мск. Фавориты сосредоточены в основном в первых двух разминках. Из третьей выделим только Макара Игнатова под 15-м стартовым номером.

Мужчины, короткая программа
Разминка 1

1. Артур Даниелян
2. Глеб Лутфуллин
3. Андрей Мозалёв
4. Андрей Анисимов
5. Евгений Семененко
6. Владислав Катичев

Разминка 2

7. Александр Самарин
8. Артём Ковалев
9. Дмитрий Алиев
10. Петр Гуменник
11. Алексей Ерохов
12. Марк Кондратюк

Завершат первый соревновательный день спортивные пары, которые начнут показывать короткие программы в 16:00 мск. Действующие чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили второй стартовый номер. Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выйдут на лёд во второй разминке, а серебряные призёры Игр-2022 Евгения Тарасова/Владимир Морозов – в третьей.

Короткая программа в женском одиночном катании пройдёт во второй соревновательный день — сразу после определения победителей в танцах на льду и у мужчин. Женщины вступят в борьбу 23 декабря в 15:25 мск. За исключением Софьи Муравьёвой, у которой последний, 18-й, стартовый номер, все сильнейшие выступят в первых двух разминках.

Женщины, короткая программа
Разминка 1

1. Алина Горбачёва
2. Ксения Гущина
3. Камила Валиева
4. Виктория Нестерова
5. Софья Самоделкина
6. Софья Акатьева

Разминка 2

7. Анна Фролова
8. Аделия Петросян
9. Анастасия Зинина
10. Александра Трусова
11. Виктория Федянина
12. Елизавета Туктамышева

Чемпионат России стартует с танцев! Побьют ли Худайбердиева и Базин мировой рекорд? LIVE! Чемпионат России стартует с танцев! Побьют ли Худайбердиева и Базин мировой рекорд? LIVE!
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