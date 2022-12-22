Чемпионат России по фигурному катанию — 2023: участники и порядок выступлений

С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. Откроют соревнования танцевальные дуэты, которые в 10:00 по московскому времени покажут ритм-танец. Сильнейшие пары прошлых лет по разным причинам пропускают сезон, поэтому в танцах на льду в России будет новый чемпион. Одни из главных претендентов на титул Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат первую разминку. Но наиболее интересной в результате жеребьёвки получилась заключительная разминка.

Танцы на льду, ритм-танец

Разминка 3

11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

13. Софья Тютюнина/Андрей Багин

14. Александра Прокопец/Александр Васькович

15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол



После завершения ритм-танца на лёд выйдут представители мужского одиночного катания. Соревнования мужчин в короткой программе начнутся в 12:30 мск. Фавориты сосредоточены в основном в первых двух разминках. Из третьей выделим только Макара Игнатова под 15-м стартовым номером.



Мужчины, короткая программа

Разминка 1

1. Артур Даниелян

2. Глеб Лутфуллин

3. Андрей Мозалёв

4. Андрей Анисимов

5. Евгений Семененко

6. Владислав Катичев



Разминка 2

7. Александр Самарин

8. Артём Ковалев

9. Дмитрий Алиев

10. Петр Гуменник

11. Алексей Ерохов

12. Марк Кондратюк

Завершат первый соревновательный день спортивные пары, которые начнут показывать короткие программы в 16:00 мск. Действующие чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили второй стартовый номер. Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выйдут на лёд во второй разминке, а серебряные призёры Игр-2022 Евгения Тарасова/Владимир Морозов – в третьей.

Короткая программа в женском одиночном катании пройдёт во второй соревновательный день — сразу после определения победителей в танцах на льду и у мужчин. Женщины вступят в борьбу 23 декабря в 15:25 мск. За исключением Софьи Муравьёвой, у которой последний, 18-й, стартовый номер, все сильнейшие выступят в первых двух разминках.



Женщины, короткая программа

Разминка 1

1. Алина Горбачёва

2. Ксения Гущина

3. Камила Валиева

4. Виктория Нестерова

5. Софья Самоделкина

6. Софья Акатьева



Разминка 2

7. Анна Фролова

8. Аделия Петросян

9. Анастасия Зинина

10. Александра Трусова

11. Виктория Федянина

12. Елизавета Туктамышева