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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023: расписание на 22 декабря, где смотреть трансляции

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание на 22 декабря, где смотреть трансляции
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22 декабря в Красноярске стартует соревновательная программа чемпионата России – 2023 по фигурному катанию. В первый день танцевальные дуэты покажут ритм-танец, мужчины и спортивные пары выступят с короткими программами.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Окко, а отдельные трансляции — на Первом канале.

Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию на 22 декабря
(время московское)

10:00. Танцы на льду, ритм-танец.
12:30. Мужчины, короткая программа.
16:00. Спортивные пары, короткая программа.

Лидеры национальной команды в танцах на льду по разным причинам пропускают сезон-2022/2023, следовательно, в этом виде соревнований в России будет новый чемпион. В мужском одиночном катании титул защищает Марк Кондратюк, в турнире спортивных пар – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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