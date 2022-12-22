Чемпионат России по фигурному катанию: расписание на 22 декабря, где смотреть трансляции

22 декабря в Красноярске стартует соревновательная программа чемпионата России – 2023 по фигурному катанию. В первый день танцевальные дуэты покажут ритм-танец, мужчины и спортивные пары выступят с короткими программами.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Окко, а отдельные трансляции — на Первом канале.

Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию на 22 декабря

(время московское)



10:00. Танцы на льду, ритм-танец.

12:30. Мужчины, короткая программа.

16:00. Спортивные пары, короткая программа.

Лидеры национальной команды в танцах на льду по разным причинам пропускают сезон-2022/2023, следовательно, в этом виде соревнований в России будет новый чемпион. В мужском одиночном катании титул защищает Марк Кондратюк, в турнире спортивных пар – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.