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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
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Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске начнётся сегодня, 22 декабря, соревнования танцевальных дуэтов. В 10:00 по московскому времени фигуристы покажут ритм-танец.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец

Разминка 1
1. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3. Влада Павленина/Александр Алексанян
4. Александра Кравченко/Александр Шустицкий
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Разминка 2
6. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин
9. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
10. Полина Усова/Михаил Антонов

Разминка 3
11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев
13. Софья Тютюнина/Андрей Багин
14. Александра Прокопец/Александр Васькович
15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Окко, телевизионная трансляция на Первом канале в записи.

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