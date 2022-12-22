Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске начнётся сегодня, 22 декабря, соревнования танцевальных дуэтов. В 10:00 по московскому времени фигуристы покажут ритм-танец.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцы на льду. Ритм-танец



Разминка 1

1. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

3. Влада Павленина/Александр Алексанян

4. Александра Кравченко/Александр Шустицкий

5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин



Разминка 2

6. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов

7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

8. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин

9. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев

10. Полина Усова/Михаил Антонов



Разминка 3

11. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

12. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев

13. Софья Тютюнина/Андрей Багин

14. Александра Прокопец/Александр Васькович

15. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Окко, телевизионная трансляция на Первом канале в записи.