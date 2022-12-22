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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

ЧР по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске начнётся сегодня, 22 декабря. В 12:30 по московскому времени на льду с короткими программами выступят мужчины.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Короткая программа

Разминка 1
1. Артур Даниелян
2. Глеб Лутфуллин
3. Андрей Мозалёв
4. Андрей Анисимов
5. Евгений Семененко
6. Владислав Катичев

Разминка 2
7. Александр Самарин
8. Артём Ковалёв
9. Дмитрий Алиев
10. Пётр Гуменник
11. Алексей Ерохов
12. Марк Кондратюк

Разминка 3
13. Матвей Ветлугин
14. Роман Атояр
15. Макар Игнатов
16. Илья Яблоков
17. Иван Попов

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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