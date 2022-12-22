ЧР по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске начнётся сегодня, 22 декабря. В 12:30 по московскому времени на льду с короткими программами выступят мужчины.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Короткая программа



Разминка 1

1. Артур Даниелян

2. Глеб Лутфуллин

3. Андрей Мозалёв

4. Андрей Анисимов

5. Евгений Семененко

6. Владислав Катичев



Разминка 2

7. Александр Самарин

8. Артём Ковалёв

9. Дмитрий Алиев

10. Пётр Гуменник

11. Алексей Ерохов

12. Марк Кондратюк



Разминка 3

13. Матвей Ветлугин

14. Роман Атояр

15. Макар Игнатов

16. Илья Яблоков

17. Иван Попов



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.