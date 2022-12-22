Кагановская и Ангелопол снялись с чемпионата России по фигурному катанию

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол снялся с участия в чемпионате России по фигурному катанию.



«Дорогие друзья, болельщики и фанаты, к сожалению сейчас я обращаюсь к вам не с очень хорошей новостью!



Мы вынуждены сняться с чемпионата России по состоянию здоровья. К сожалению при подготовке, Василисе стало плохо и до сегодняшнего дня мы не можем справиться с болезнью. Мы сейчас в ближайшее время вернемся в Москву и начнём еще более активное лечение, для того чтобы как можно раньше выйти на лед и готовиться к предстоящим турнирам. Такое у нас впервые, мы всегда откатывали соревнования, даже если не все гладко, но сейчас такой возможности просто нет.



Прошу прощения у каждого, кто приехал поболеть за нас или хоть как-то задействован к поддержке на трибунах, я обещаю что мы вернемся и выступим в 2 раза лучше, чем выступили бы сейчас. Спасибо за понимание!», — написал Валерий Ангелопол в своём телеграм-канале.



Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 25 декабря 2022 года в Красноярске.