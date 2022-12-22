В 12:30 стартуют соревнования мужчин на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Сегодня, 22 декабря, в 12:30 по московскому времени начнутся соревнования мужчин в рамках чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Фигуристы выступят с короткой программой.



Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Короткая программа

Разминка 1

1. Артур Даниелян

2. Глеб Лутфуллин

3. Андрей Мозалёв

4. Андрей Анисимов

5. Евгений Семененко

6. Владислав Катичев



Разминка 2

7. Александр Самарин

8. Артём Ковалёв

9. Дмитрий Алиев

10. Пётр Гуменник

11. Алексей Ерохов

12. Марк Кондратюк



Разминка 3

13. Матвей Ветлугин

14. Роман Атояр

15. Макар Игнатов

16. Илья Яблоков

17. Иван Попов

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.