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В 12:30 стартуют соревнования мужчин на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

В 12:30 стартуют соревнования мужчин на ЧР по фигурному катанию в Красноярске
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Сегодня, 22 декабря, в 12:30 по московскому времени начнутся соревнования мужчин в рамках чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Фигуристы выступят с короткой программой.

Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Короткая программа

Разминка 1
1. Артур Даниелян
2. Глеб Лутфуллин
3. Андрей Мозалёв
4. Андрей Анисимов
5. Евгений Семененко
6. Владислав Катичев

Разминка 2
7. Александр Самарин
8. Артём Ковалёв
9. Дмитрий Алиев
10. Пётр Гуменник
11. Алексей Ерохов
12. Марк Кондратюк

Разминка 3
13. Матвей Ветлугин
14. Роман Атояр
15. Макар Игнатов
16. Илья Яблоков
17. Иван Попов

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

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