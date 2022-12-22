Стали известны элементы короткой программы Валиевой, Трусовой и других на ЧР

Определились элементы спортсменок на короткую программу чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 22 по 24 декабря.

Камила Валиева — 3A, 3F, 3Lz-3T.



Аделия Петросян — 3А, 3Lz, 3F-3T.



Софья Акатьева — 3А, 3F, 3Lz-3T.



Елизавета Туктамышева — 3А, 3Lz-3T, 3F.



Софья Муравьёва — 3А, 3F, 3Lz-3T.



Софья Самоделкина — 3А, 3F, 3Lz-3Lo.



Александра Трусова — 2А, 3F, 3Lz-3T.

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Сегодня, 22 декабря, на льду выступят пары в ритм-танце, мужчины с короткой программой и спортивные пары.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.