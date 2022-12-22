Стали известны элементы короткой программы Валиевой, Трусовой и других на ЧР
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Определились элементы спортсменок на короткую программу чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 22 по 24 декабря.
Камила Валиева — 3A, 3F, 3Lz-3T.
Аделия Петросян — 3А, 3Lz, 3F-3T.
Софья Акатьева — 3А, 3F, 3Lz-3T.
Елизавета Туктамышева — 3А, 3Lz-3T, 3F.
Софья Муравьёва — 3А, 3F, 3Lz-3T.
Софья Самоделкина — 3А, 3F, 3Lz-3Lo.
Александра Трусова — 2А, 3F, 3Lz-3T.
Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Сегодня, 22 декабря, на льду выступят пары в ритм-танце, мужчины с короткой программой и спортивные пары.
Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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