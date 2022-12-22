Определились элементы короткой программы Семененко, Гуменника и других на ЧР

Определились элементы спортсменов на короткую программу чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 22 по 24 декабря.

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Сегодня, 22 декабря, на льду выступят пары в ритм-танце, мужчины с короткой программой и спортивные пары.



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.