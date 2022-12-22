Соловьёв: буду болеть за Валиеву на ЧР, её огонь внутри ещё не до конца раскрыт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате России по фигурному катанию.

«Этот чемпионат России будет отличаться, так как в этом сезоне не планируется чемпионат Европы и чемпионат мира. Конечно, соревновательный дух, как и всегда, будет присутствовать, но мне как спортсмену, прошедшему международные старты, кажется, что цели на этом турнире будут не такие явные. Я каждый раз делаю акцент на том, что наши спортсмены должны творить не только на территории России, но и на других площадках: Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы – для того чтобы мы доказывали всем, что мы лучшие.



Чемпионат России буду смотреть в зависимости от свободного времени, но, конечно, будет интересно. Очень рад, что у моего любимого вида спорта с каждым годом растёт популярность, это обнадёживает, что в перспективе будет ещё лучше.



Буду ли следить за кем‑то отдельно? Этим летом, в межсезонье, мне удалось покататься с Камилой Валиевой в паре. Для меня было приятным удивлением, что маленькая, хрупкая шестнадцатилетняя девочка очень сильна характером. Думаю, что её огонь внутри ещё не до конца раскрыт, там огромный потенциал, и он будет раскрываться во всех направлениях: актёрском, спортивном, впереди её ждет ещё очень многое. Буду болеть за Камилу как за своего друга и за хорошее катание во всех видах, чтобы чемпионат России был на уровне чемпионата мира», — цитирует Соловьёва «Матч ТВ».