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Соловьёв: буду болеть за Валиеву на ЧР, её огонь внутри ещё не до конца раскрыт

Соловьёв: буду болеть за Валиеву на ЧР, её огонь внутри ещё не до конца раскрыт
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате России по фигурному катанию.

«Этот чемпионат России будет отличаться, так как в этом сезоне не планируется чемпионат Европы и чемпионат мира. Конечно, соревновательный дух, как и всегда, будет присутствовать, но мне как спортсмену, прошедшему международные старты, кажется, что цели на этом турнире будут не такие явные. Я каждый раз делаю акцент на том, что наши спортсмены должны творить не только на территории России, но и на других площадках: Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы – для того чтобы мы доказывали всем, что мы лучшие.

Чемпионат России буду смотреть в зависимости от свободного времени, но, конечно, будет интересно. Очень рад, что у моего любимого вида спорта с каждым годом растёт популярность, это обнадёживает, что в перспективе будет ещё лучше.

Буду ли следить за кем‑то отдельно? Этим летом, в межсезонье, мне удалось покататься с Камилой Валиевой в паре. Для меня было приятным удивлением, что маленькая, хрупкая шестнадцатилетняя девочка очень сильна характером. Думаю, что её огонь внутри ещё не до конца раскрыт, там огромный потенциал, и он будет раскрываться во всех направлениях: актёрском, спортивном, впереди её ждет ещё очень многое. Буду болеть за Камилу как за своего друга и за хорошее катание во всех видах, чтобы чемпионат России был на уровне чемпионата мира», — цитирует Соловьёва «Матч ТВ».

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