Камила Валиева опубликовала новые фото в преддверии чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка предложила подписчикам выбрать одно из двух фото.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ

«1 или 2?» — написала фигуристка в социальных сетях.

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Сегодня, 22 декабря, на льду выступят пары в ритм-танце, мужчины с короткой программой и спортивные пары.



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

Ранее Валиева приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.



Также Камила стала победительницей личного турнира. В финале она победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам.