Камила Валиева опубликовала новые фото в преддверии чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка предложила подписчикам выбрать одно из двух фото.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ
«1 или 2?» — написала фигуристка в социальных сетях.
Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск. Сегодня, 22 декабря, на льду выступят пары в ритм-танце, мужчины с короткой программой и спортивные пары.
Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
Ранее Валиева приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.
Также Камила стала победительницей личного турнира. В финале она победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам.
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