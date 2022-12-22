Чиризано: Хавронина устала сильнее, чем обычно. Мы хорошо проехали, всё удалось

Фигурист Дарио Чиризано оценил выступление с Ириной Хаврониной на чемпионате России по фигурному катанию. Партнёрша спортсмена не вышла давать интервью из-за плохого самочувствия.
«Всё удалось, мы хорошо проехали. Зрители хорошо, отлично встретили. Много моих друзей меня поддерживали, и зрители тоже. Оценки нормальные.
Что с Ирой? Устала после проката, видимо, чуть сильнее, чем обычно. Сказалось волнение из-за первого взрослого чемпионата России? Думаю, нет. Для нас каждый старт важен, взрослый или юниорский, мы должны выкладываться на максимум, что мы и показываем. По обстановке отличается от юниорских соревнований тем, что чуть лучше организация. Но в целом и юниорские хорошо проводятся, поэтому тут нареканий нет, особенно в Красноярске.
Как площадка? Хорошая, большая, спасибо, что нормальная площадка, не маленькая (смеётся). Джетлаг? Мне вообще всё равно. Надо лечь спать — я лёг, надо встать — я встал. С этим проблем нет никаких.
Второй стартовый номер? Очень хорошо размялись, вышли и поехали. А то, что дальше выступают, — пусть выступают», — передаёт слова Чиризано корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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