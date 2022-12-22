Худайбердиева резко ответила журналистам на вопрос о прокате на чемпионате России

Российские фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева высказались о выступлении на чемпионате России.

Базин: Классная арена, очень приятно всё украсили, было приятно кататься. Но наше волнение, наше желание не даёт нам пока чисто кататься… В целом было хорошо. Сказался пятый номер? Нет, всё отлично.



Худайбердиева: Не первый раз ошибки? Без комментариев. Ещё вопросы? Платье красивое? Спасибо. Чувствуем, что победа близка? Без комментариев.

В самом начале проката Худайбердиева допустила небольшую помарку, но к потере уровней это не привело — всё было сделано чисто. Фигуристы получили за прокат 83,70 балла — это не лучший их результат, но пока его хватает для первого места.