Худайбердиева резко ответила журналистам на вопрос о прокате на чемпионате России
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Российские фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева высказались о выступлении на чемпионате России.
Базин: Классная арена, очень приятно всё украсили, было приятно кататься. Но наше волнение, наше желание не даёт нам пока чисто кататься… В целом было хорошо. Сказался пятый номер? Нет, всё отлично.
Худайбердиева: Не первый раз ошибки? Без комментариев. Ещё вопросы? Платье красивое? Спасибо. Чувствуем, что победа близка? Без комментариев.
В самом начале проката Худайбердиева допустила небольшую помарку, но к потере уровней это не привело — всё было сделано чисто. Фигуристы получили за прокат 83,70 балла — это не лучший их результат, но пока его хватает для первого места.
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