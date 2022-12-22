Пасечник: девочкам тяжело встать в пять утра. В первые дни в Красноярске было тяжело

Российские фигуристы Максим Некрасов и Елизавета Пасечник поделились мыслями о выступлении на чемпионате России.

Пасечник: Как дебют на чемпионате России? Отлично. Всем довольны, только положительные эмоции.



Некрасов: Публика отлично принимала, спасибо большое им.



Пасечник: Огромную благодарность выражаем. Джетлаг? Сегодня мы уже более адаптированными были. Но в первые дни, конечно, было тяжело. Особенно для девчонок это проблема, потому что надо встать, накраситься, заплестись. Сегодня пришлось встать в пять утра. Я особо не подготавливалась к тренировке, но всё равно, конечно, нужно время, чтобы как-то себя собрать.



Некрасов: Чувствуем ли прогресс по сравнению с тем, что было на этапах? Да, особенно эмоционально.



Пасечник: Программа более накатанная, работаем над хореографией.



Некрасов: Будем ли сегодня смотреть другие виды? Скорее всего, будем готовиться.



Пасечник: А вот уже после произвольной программы, я думаю, можно расслабиться.