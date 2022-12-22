Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пасечник: девочкам тяжело встать в пять утра. В первые дни в Красноярске было тяжело

Пасечник: девочкам тяжело встать в пять утра. В первые дни в Красноярске было тяжело
Комментарии

Российские фигуристы Максим Некрасов и Елизавета Пасечник поделились мыслями о выступлении на чемпионате России.

Пасечник: Как дебют на чемпионате России? Отлично. Всем довольны, только положительные эмоции.

Некрасов: Публика отлично принимала, спасибо большое им.

Пасечник: Огромную благодарность выражаем. Джетлаг? Сегодня мы уже более адаптированными были. Но в первые дни, конечно, было тяжело. Особенно для девчонок это проблема, потому что надо встать, накраситься, заплестись. Сегодня пришлось встать в пять утра. Я особо не подготавливалась к тренировке, но всё равно, конечно, нужно время, чтобы как-то себя собрать.

Некрасов: Чувствуем ли прогресс по сравнению с тем, что было на этапах? Да, особенно эмоционально.

Пасечник: Программа более накатанная, работаем над хореографией.

Некрасов: Будем ли сегодня смотреть другие виды? Скорее всего, будем готовиться.

Пасечник: А вот уже после произвольной программы, я думаю, можно расслабиться.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022