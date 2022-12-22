Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова проведёт мастер-класс для фигуристов красноярской спортшколы

Трусова проведёт мастер-класс для фигуристов красноярской спортшколы
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Александра Трусова встретится с воспитанниками спортивной школы «Центр по ледовым видам спорта». Мероприятие пройдёт 25 декабря сразу после показательных выступлений чемпионата России.

«Встреча со статусными спортсменами — одна из задач министерства спорта, которую мы регулярно реализовываем. Подобные мастер-классы для наших фигуристов являются отличной школой повышения мастерства. Очень благодарны лично Саше Трусовой и федерации фигурного катания России за то, что откликнулись на наше предложение», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Александра Трусова расскажет фигуристам, как делать элементы, и покажет прыжки на льду. Затем планируется провести автограф- и фотосессию со спортсменкой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022