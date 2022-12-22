Трусова проведёт мастер-класс для фигуристов красноярской спортшколы

Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Александра Трусова встретится с воспитанниками спортивной школы «Центр по ледовым видам спорта». Мероприятие пройдёт 25 декабря сразу после показательных выступлений чемпионата России.



«Встреча со статусными спортсменами — одна из задач министерства спорта, которую мы регулярно реализовываем. Подобные мастер-классы для наших фигуристов являются отличной школой повышения мастерства. Очень благодарны лично Саше Трусовой и федерации фигурного катания России за то, что откликнулись на наше предложение», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.



Александра Трусова расскажет фигуристам, как делать элементы, и покажет прыжки на льду. Затем планируется провести автограф- и фотосессию со спортсменкой.