Трусова проведёт мастер-класс для фигуристов красноярской спортшколы

Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Александра Трусова встретится с воспитанниками спортивной школы «Центр по ледовым видам спорта». Мероприятие пройдёт 25 декабря сразу после показательных выступлений чемпионата России.
«Встреча со статусными спортсменами — одна из задач министерства спорта, которую мы регулярно реализовываем. Подобные мастер-классы для наших фигуристов являются отличной школой повышения мастерства. Очень благодарны лично Саше Трусовой и федерации фигурного катания России за то, что откликнулись на наше предложение», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Александра Трусова расскажет фигуристам, как делать элементы, и покажет прыжки на льду. Затем планируется провести автограф- и фотосессию со спортсменкой.
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