Худайбердиева и Базин показали первый результат в ритм-танце на чемпионате России
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В Красноярске завершился ритм-танец среди пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Лучший результат показали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. На третьей строчке расположились Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду. Ритм-танец
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83.70.
- Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79.60.
- Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79.48.
- Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99.
- Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27.
Сегодня, 22 декабря, на льду также выступят мужчины с короткой программой и спортивные пары. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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