Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Худайбердиева и Базин показали первый результат в ритм-танце на чемпионате России

Худайбердиева и Базин показали первый результат в ритм-танце на чемпионате России
Комментарии

В Красноярске завершился ритм-танец среди пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Лучший результат показали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. На третьей строчке расположились Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду. Ритм-танец

  1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83.70.
  2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79.60.
  3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79.48.
  4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99.
  5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27.

Сегодня, 22 декабря, на льду также выступят мужчины с короткой программой и спортивные пары. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022