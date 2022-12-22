Худайбердиева и Базин показали первый результат в ритм-танце на чемпионате России

В Красноярске завершился ритм-танец среди пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Лучший результат показали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. На третьей строчке расположились Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду. Ритм-танец

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83.70. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79.60. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79.48. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27.

Сегодня, 22 декабря, на льду также выступят мужчины с короткой программой и спортивные пары. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.