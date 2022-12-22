Шанаева — о бывшем партнёре Нарижном: может, карма, что их пара с Морозов распалась

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд поделились мыслями о выступлении на чемпионате России. Также фигуристы прокомментировали распад пары Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный (бывший партнёр Шанаевой).
Дрозд. Прокатом довольны. Очень классно, что удалось накопить энергию к чемпионату России. Конец года, хотелось ярко завершить уходящий год.
Шанаева. Про оценки — у меня немножко плохое зрение. Мы настолько довольны внутренним ощущением, тренеры тоже довольны и я, честно говоря, даже не успела разглядеть. Услышала, что второе место, и ладно. Ещё произволку, главное, хорошо откатать.
Дрозд. Когда ты только откатал, ты погружён в феерию эмоций, которая тебя накрыла. Потом нужно вернуться обратно на землю. У меня тоже зрение не прекрасное, в принципе, на оценки мы не обращали внимания. Это чемпионат России — главный старт сезона у российских спортсменов. Понятно, что оценивание строже, что и должно быть. Будем анализировать, смотреть. Нам очень важно показывать, как мы говорили после первого старта, что мы пара только вышедшая, но не менее амбициозная. Нам нужно от старта к старту показывать прогресс, становиться лучше, что нам, наверное, удаётся.
Сказывается ли зрение на фигурном катании? Ну, это же не значит, что мы с лупой катаемся.
Шанаева. Я ношу линзы дневные, без линз я не вижу. Я их с девяти лет ношу.
Принципиально ли соперничество с парой, которая недавно распалась? Доезжают сильнейшие на чемпионат России. Но они вроде бы как встают с новыми партнёрами, когда выйдут на лёд, посмотрим. Принципиальным соперничество было именно с партнёром, а не в целом с парой. Карма? Может быть.
Дрозд. Часто ли пересматриваем прокаты? Есть внутреннее ощущение, когда ты закончил прокат, естественно, говорит тренерский штаб о том, что ребята молодцы или, например, допустили некоторые огрехи. Ты случаешь это и, естественно, должен потом сравнить свои внутренние ощущения с тем, что получилось на камере. Поэтому после выступления, когда есть возможность выдохнуть, конечно, смотрим.
Шанаева. Мы можем сейчас сесть в раздевалку, wi-fi будет, и мы посмотрим. Но я хочу сказать, что я свои соревнования не пересматриваю вообще никогда. Я сейчас выйду, посмотрю и потом на следующий день не смогу посмотреть, потому что кажется, что здесь можно было доработать, там можно было доработать.
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