Шанаева: сегодня у нас был лучший прокат короткой программы на соревнованиях

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд поделились мыслями о выступлении в короткой программе на чемпионате России, где они заняли второе место.

Шанаева. Мы с Пашей сошлись на том, что сегодня был лучший прокат короткой программы на соревнованиях. Мы остались довольны сегодняшним днём, будем стараться в произвольной улучшить наши результаты по баллам и по подаче, по ощущениям.



Я встала сегодня в 4:30, легла в 11. Я очень быстро перестроилась, у меня нет проблем с часовыми поясами. Кофе пьём обязательно, когда рано встаём.



Дрозд. Безусловно, сам старт чемпионата России для нас по отдельности это не новый старт, но для нас как для пары и сезон сам по себе сложный, конечно, для нас это всё волнительно. Мы копили энергию, потому что очень хотелось сделать этот старт запоминающимся и ярким. Как нам кажется, это удалось.